NBA｜最後4秒6罰僅3中 梅利關鍵時刻「手軟」葬送比賽 金塊主場2分不敵活塞

籃球天地
更新時間：15:55 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:55 2026-01-28 HKT

受暴風雪延誤行程的金塊，今日主場對陣活塞顯露疲態。儘管主將梅利（Jamal Murray）交出24分及10次助攻的「雙雙」成績，惟他在比賽末段兩度於關鍵時刻在罰球線上「手軟」，最終金塊以107:109僅負，未能上演逆轉戲碼。

梅利（右）最後4秒兩度博得三分犯規，但6射僅3中，葬送比賽。AP
華蘭修納斯（中）今場傷癒復出，即貢獻16分及16個籃板。AP
活塞主將根寧咸今仗得到22分11助攻。AP
梅利（左）最後4秒兩度博得三分犯規，但6射僅3中，葬送比賽。AFP
活塞今仗先聲奪人，第二節一度領先18分，第四節早段仍手握11分優勢。金塊尾段發力狂追，憑藉小夏達威（Tim Hardaway Jr.）在最後57秒射入三分球追至102:103，一度重燃勝利曙光。

梅利最後4秒兩度博得三分犯規

賽事進入最後4秒的高潮，落後104:107的金塊由梅利在三分線外博得犯規，獲得3次罰球機會。豈料他第一罰即告射失，雖然隨後兩罰皆中，但已錯失追平良機。隨後活塞的夏里斯（Tobias Harris）兩罰全中將分差拉開至3分，但戲劇性一幕尚未結束。

梅利在剩餘0.7秒時再度於三分線外博得犯規，只要三罰全中即可將比賽拖入加時。可惜事與願違，梅利命中第1球後，第2球再度「手軟」，皮球彈框而出，再度葬送追分良機。在僅剩0.7秒且落後兩分下，梅利故意射失第三罰試圖博取補籃機會不果，最終金塊以兩分之差飲恨。

全隊滯留孟菲斯 主帥：心理大挑戰

金塊中鋒華蘭修納斯（Jonas Valanciunas）今場傷癒復出，即貢獻16分及16個籃板。球隊近期飽受賽程與天氣折騰，原定周日作客灰熊的賽事因全美暴風雪延期，全隊被迫滯留孟菲斯直至周一早上才脫困趕往底特律。金塊主帥艾度文（David Adelman）賽後直言：「這對球員心理層面是很大挑戰。」

金塊此役陣容殘缺，主力哥頓（Aaron Gordon）上周五對公鹿時右大腿筋舊患復發缺陣，球隊靈魂人物約基治（Nikola Jokic）亦繼續養傷。不過有美媒報導，約基治傷勢恢復順利，將在一個星期後重新評估，目前他正處於逐步加大訓練量的階段。

