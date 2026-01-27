Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜殘陣勇士攻防崩盤半場竟無一人上雙83：108慘敗木狼

籃球天地
更新時間：15:59 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:59 2026-01-27 HKT

周一晚殘陣出擊的勇士，在缺少3大核心史堤芬居利（Stephen Curry） ，戴文格連（Draymond Green）和占美拔拿（Jimmy Butler）悉數缺陣下，攻防體系全面失靈，終以83：108慘敗於木狼，更成全對手終結五連敗。 

勇士3大核心球員，因右膝髕骨股骨發炎缺陣的史堤芬居利，背痛無法出戰的戴文格連和右膝前十字韌帶受傷的占美拔拿，在缺少3大核心球員的情況下，勇士進攻端全面失準，全隊三分球手感冰冷，39次出手僅命中9球，命中率低至23.1%，創下賽季新低。儘管新秀普辛斯其（Brandin Podziemski）奮力攻下12分並抓下7個籃板球，另一新星基·山度士（Gui Santos）亦有11分10籃板球的雙十表現，然整體火力匱乏，上半場竟無一人得分上雙，替補陣容全場僅得12分，難以填補主力留下的巨大真空。 

比賽初段，木狼手感冰冷，12射僅2中，三分球8射1中，讓勇士趁機打出一波13：0的攻勢，取得16：8的領先。然而戰局在第二節風雲突變，首節僅得3分的蘭度（Julius Randle）單節爆發獨取10分，帶領球隊於該節末段打出一波決定性的21：4猛攻，一舉扭轉局勢，半場結束時已以53：38取得15分領先。木狼第三節打完已有五人得分上雙，帶著18分領先進入末節，並一度將分差擴大到32分，讓比賽提前進入垃圾時間。勇士最終以83：108敗木狼，終結了木狼五連敗 。 

