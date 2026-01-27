Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜當積狂飆46分帶領球隊以129：118勝公牛 65場速破2000分創湖人歷史

籃球天地
14:23 2026-01-27 HKT
14:23 2026-01-27 HKT

湖人隊超級巨星當積（Luka Doncic）周一全場狂轟46分，帶領球隊以129：118客場擊敗近期氣勢如虹的公牛。今場更讓當積以僅65場比賽，成為湖人達成2000分最快的球員。

 

當積全場三分線14射8中，命中率高達57.1%，整場比賽他的命中率剛好6成。全場狂轟46分、11次助攻及7個籃板球。今場過後，當積正式突破生涯2000分大關。僅用65場比賽達成此成就，讓他超越諸多湖人前輩，成為隊史「最快2000分先生」 

今場比賽關鍵轉折出現在首節末段，湖人打出一波凌厲的25：6攻勢，一舉扭轉開局形勢並將氣勢延續至第二節。次節八村壘(Rui Hachimura) 快攻灌籃得手，助湖人將比分拉開至69：47，分數差擴大至20分。儘管公牛一度在半場結束前回敬7：0，將分差縮小至69：56，但當積上半場已高效貢獻17分8助攻，為勝利奠基。

易籃後公牛展開反撲，第三節剩6分42秒時，憑藉賀斯域治（Nikola Vucevic）兩罰全中，一度將比分追近至80：81。危急時刻，當積再度展現巨星價值，先是兩罰全中，隨後助攻八村壘（Rui Hachimura）命中關鍵三分，率隊打出9：0攻勢重掌節奏。該節當積9射6中獨取20分，帶領湖人以104：89的絕對優勢進入末節，徹底撲滅公牛反撲氣焰。最終湖人在當積 （Luka Doncic）全場最高46分的帶領下129：118痛擊尋求5連勝的公牛。

