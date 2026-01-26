NBA｜雷霆主場爆冷不敵速龍 SGA末節僅得3分 衛冕軍吞兩連敗（有片）

衛冕冠軍雷霆主場再告失守，今日以101：103不敵近況火熱的速龍，連續兩場落敗，今季累計第10敗，徹底無緣追平勇士於2016年創下的常規賽73勝9負歷史最佳戰績。速龍後衛曲奇利（Immanuel Quickley）表現搶眼，全場攻入23分並抓下11個籃板，末段在剩餘8.2秒冷血兩罰全中鎖定勝局，助球隊豪取四連勝。

Raptors/Thunder tonight? AMAZING!



🍿 IQ puts TOR up by 4 with 1:16 left

🍿 Chet brings OKC within 1 with 57.2 left

🍿 Barnes' swat & tap back seals TOR W



What a game! pic.twitter.com/TvzPxTJuS4 — NBA (@NBA) January 26, 2026

速龍上半場手感不俗，以64：60領先，同時成功壓制雷霆核心基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA），令其半場僅5投2中取得9分。不過第三節SGA火力全開，助雷霆一度以68：66反超，個人單節再添12分，雷霆以81：79進入末節。末節風雲突變，速龍在101：99領先之際，班斯（Scottie Barnes）關鍵封阻賀姆格連（Chet Holmgren）近距離拋投，隊友隨即保護籃板；其後曲奇利博得犯規並兩罰命中，將分差拉至兩球。雷霆最後一攻未能把握，速龍終以兩分險勝而回。

雷霆無緣追平勇士神跡

雷霆本季曾以24勝1負強勢開局，被看高有望挑戰勇士73勝的神跡，惟近期戰績回落且傷兵問題雪上加霜。此役主力謝倫威廉士（Jalen Williams）、夏頓史甸（Isaiah Hartenstein）及第六人A米曹（Ajay Mitchell）因傷缺陣，後衛華萊士（Cason Wallace）更在比賽中左腹股溝不適退場。球隊近兩仗連續不敵東部包尾的溜馬與東部第三的速龍，本季第二度陷入連敗，追平73勝的希望正式破滅。

SGA疑似不滿球隊表現

數據方面，SGA全場11投8中，效率不俗，交出24分、3籃板、6助攻，個人連續至少20分場次增至117場，位列NBA史上第二長；不過他末節僅得3分且只出手一次，終場哨響後亦迅速返回更衣室，疑似不滿球隊今仗表現。賽後SGA表示：「我們一直掌控比賽節奏，進攻端也創造了不少好機會。他們今晚只有103分，通常這個分數對我們而言足以取勝。只能說，今晚是運氣不佳的一夜。」