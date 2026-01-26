Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆主場爆冷不敵速龍 SGA末節僅得3分 衛冕軍吞兩連敗（有片）

籃球天地
更新時間：14:47 2026-01-26 HKT
發佈時間：14:47 2026-01-26 HKT

衛冕冠軍雷霆主場再告失守，今日以101：103不敵近況火熱的速龍，連續兩場落敗，今季累計第10敗，徹底無緣追平勇士於2016年創下的常規賽73勝9負歷史最佳戰績。速龍後衛曲奇利（Immanuel Quickley）表現搶眼，全場攻入23分並抓下11個籃板，末段在剩餘8.2秒冷血兩罰全中鎖定勝局，助球隊豪取四連勝。

速龍上半場手感不俗，以64：60領先，同時成功壓制雷霆核心基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA），令其半場僅5投2中取得9分。不過第三節SGA火力全開，助雷霆一度以68：66反超，個人單節再添12分，雷霆以81：79進入末節。末節風雲突變，速龍在101：99領先之際，班斯（Scottie Barnes）關鍵封阻賀姆格連（Chet Holmgren）近距離拋投，隊友隨即保護籃板；其後曲奇利博得犯規並兩罰命中，將分差拉至兩球。雷霆最後一攻未能把握，速龍終以兩分險勝而回。

雷霆無緣追平勇士神跡

雷霆本季曾以24勝1負強勢開局，被看高有望挑戰勇士73勝的神跡，惟近期戰績回落且傷兵問題雪上加霜。此役主力謝倫威廉士（Jalen Williams）、夏頓史甸（Isaiah Hartenstein）及第六人A米曹（Ajay Mitchell）因傷缺陣，後衛華萊士（Cason Wallace）更在比賽中左腹股溝不適退場。球隊近兩仗連續不敵東部包尾的溜馬與東部第三的速龍，本季第二度陷入連敗，追平73勝的希望正式破滅。

SGA疑似不滿球隊表現

數據方面，SGA全場11投8中，效率不俗，交出24分、3籃板、6助攻，個人連續至少20分場次增至117場，位列NBA史上第二長；不過他末節僅得3分且只出手一次，終場哨響後亦迅速返回更衣室，疑似不滿球隊今仗表現。賽後SGA表示：「我們一直掌控比賽節奏，進攻端也創造了不少好機會。他們今晚只有103分，通常這個分數對我們而言足以取勝。只能說，今晚是運氣不佳的一夜。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
4小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
17小時前
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
6小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
6小時前
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
00:43
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
突發
5小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
23小時前