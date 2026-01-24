Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA狂砍47分獨木難支 雷霆主場不敵溜馬無緣破勇士紀錄

籃球天地
更新時間：13:25 2026-01-24 HKT
發佈時間：13:25 2026-01-24 HKT

周五NBA雷霆對溜馬，衛冕冠軍雷霆在主場遭遇滑鐵盧，儘管當家球星(SGA)基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟47分，但仍以114：117敗給團隊火力更勝一籌的溜馬。這場敗仗不僅中斷了雷霆的二連勝，更讓他們正式無緣挑戰由勇士保持的單季常規賽73勝的歷史紀錄。

無緣破勇士73勝紀錄

此役重演上季總冠軍賽戲碼，賽前被看好的雷霆卻在開賽便陷入被動。人手短缺的溜馬反客為主，首節便以猛烈的三分雨轟下39分，一度取得雙位數領先。儘管雷霆在第二節回過神來，奮力將比分追近，但溜馬總能在關鍵時刻多點開花，穩住陣腳。
第4勝SGA大爆發，單節獨得15分，率雷霆於最後階段打出8-0的猛攻，將比分一度追至僅差1分。然而，溜馬小將獲加（Jarace Walker）在最後10.3秒頂住巨大壓力，四罰全中，澆熄了雷霆反撲的氣焰。雷霆最後一擊三分失手，遺憾吞下本季第9場敗仗。
輸掉此戰後，雷霆本季戰績來到37勝9敗，這意味著就算他們在剩餘的常規賽中全勝，最多也只能追平勇士隊單季常規賽73勝的紀錄，無法刷新歷史。

溜馬殘陣踢館成功

雷霆今仗的失利，關鍵在於外線失靈，全隊三分球26投僅7中，命中率低至27%，其中防守大將多特（Luguentz Dort）與射手祖爾（Isaiah Joe）在外線更是合計10投0中，成為勝負的分水嶺。反觀，溜馬在主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因傷缺陣的情況下，打出漂亮的團隊籃球。全隊三人得分超過20分，尼巴哈迪（Andrew Nembhard）攻下全隊最高的27分，外加11次助攻和7個籃板，成贏波功臣，助溜馬終止三連敗頹勢。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
19小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
21小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
8小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
3小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女 羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
5小時前