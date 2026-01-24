NBA｜SGA狂砍47分獨木難支 雷霆主場不敵溜馬無緣破勇士紀錄

周五NBA雷霆對溜馬，衛冕冠軍雷霆在主場遭遇滑鐵盧，儘管當家球星(SGA)基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟47分，但仍以114：117敗給團隊火力更勝一籌的溜馬。這場敗仗不僅中斷了雷霆的二連勝，更讓他們正式無緣挑戰由勇士保持的單季常規賽73勝的歷史紀錄。

無緣破勇士73勝紀錄

此役重演上季總冠軍賽戲碼，賽前被看好的雷霆卻在開賽便陷入被動。人手短缺的溜馬反客為主，首節便以猛烈的三分雨轟下39分，一度取得雙位數領先。儘管雷霆在第二節回過神來，奮力將比分追近，但溜馬總能在關鍵時刻多點開花，穩住陣腳。

第4勝SGA大爆發，單節獨得15分，率雷霆於最後階段打出8-0的猛攻，將比分一度追至僅差1分。然而，溜馬小將獲加（Jarace Walker）在最後10.3秒頂住巨大壓力，四罰全中，澆熄了雷霆反撲的氣焰。雷霆最後一擊三分失手，遺憾吞下本季第9場敗仗。

輸掉此戰後，雷霆本季戰績來到37勝9敗，這意味著就算他們在剩餘的常規賽中全勝，最多也只能追平勇士隊單季常規賽73勝的紀錄，無法刷新歷史。

溜馬殘陣踢館成功

雷霆今仗的失利，關鍵在於外線失靈，全隊三分球26投僅7中，命中率低至27%，其中防守大將多特（Luguentz Dort）與射手祖爾（Isaiah Joe）在外線更是合計10投0中，成為勝負的分水嶺。反觀，溜馬在主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因傷缺陣的情況下，打出漂亮的團隊籃球。全隊三人得分超過20分，尼巴哈迪（Andrew Nembhard）攻下全隊最高的27分，外加11次助攻和7個籃板，成贏波功臣，助溜馬終止三連敗頹勢。