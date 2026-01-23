NBA｜古明加走出雪櫃第2場就受傷 居利轟38分惟勇士仍不敵獨行俠
更新時間：13:28 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:28 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:28 2026-01-23 HKT
NBA周四有勇士作客鬥獨行俠，在占美拔拿(Jimmy Butler)賽季報銷後，勇士亦仍在摸索最佳的替代陣容，然而今戰再碰壁，雖有史堤芬居利(Stephen Curry)轟入38分但古明加(Jonathan Kumminga)到第二節因傷退場後，獨行俠乘勝追擊最終以123:115擊退勇士。
古明加傷出為勇士再添傷員 居利38分獨木難支
勇士今場作客對獨行俠使用出以前曾用過的五小陣容，由戴文格連(Draymond Green)擔任中鋒的位置，然而開波勇士未能快速入局，反被獨行俠搶先機，但之後憑着居利手感回溫和後備入替的古明加快速入局接連得分，首節以27:24取得領先。然而第二節卻發生意外，古明加在一次進攻中扭到腳踝，返回更衣室後未再出場，隨後雙方再度陷入膠着，勇士第三節憑着居利外線開火下以89:84帶着些微優勢進入第4節，但在居利被換出後，勇士火力明顯減弱，直接被獨行俠打出一波0:10的攻勢將比分拉開，雖然居利繼續保持手感接連得分，但在格連隨後又犯滿離場下也獨木難支，最終以115:123不敵獨行俠。
Klay Thompson reunites with Steph Curry and the Dubs after the Mavs win 🥹💙 pic.twitter.com/NoHnb0X4fz
— NBA (@NBA) January 23, 2026
今戰居利轟入全場最高的38分，三分15投8中，他更成為首位三分出手破萬次的球員，他目前三分命中4222球，出手次數為10007次，而今戰只出戰9分多鐘便傷出的古明加則高效攻入10分，再次證明其高效得分能力。而獨行俠則有馬素(Naji Marshall)攻入全隊最高的30分外加7籃板9助攻，而法拉格(Copper Flagg)亦貢獻了21分11籃板。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT