NBA｜紐約內戰變單方面屠殺　紐約人54分狂勝籃網破隊史記錄

周三NBA上演「紐約內戰」，由紐約人主場迎戰籃網，然而本應相當激烈的打吡戲碼卻淪為主隊單方面的輾壓，開賽前正直4連敗的紐約人進攻端火力全開，防守又固若金湯，打得籃網毫無還手之力，最終以120:66破球隊56分最大分差勝利擊退客隊止敗。

紐約人54分差大勝籃網 大破隊史最大分差記錄

紐約人在勇奪NBA盃冠軍後表現陷入掙扎，更受到傷病影響下，最近10戰僅得2勝，上戰不敵獨行俠後更遭球迷「噓爆」，為挽救球迷信心今戰主場出擊鬥籃網也毫不留情，一開波就已經火力全開，上半場已經轟入60分，另外紐約人以前擅長的防守能力仍再次展現，使對手半場僅得38分，打到第4節主隊已有30分的優勢，提早換上後備進入垃圾時間，然而後備球員亦絲毫不留手，使籃網單節僅得10分下，最終紐約人以120:66擊退客隊，更以54分的大分差打破球隊最大勝分差記錄。

紐約人今戰全隊都有得分，在先發5人中僅般臣(Jalen Brunson)上場超過30分鐘，他亦攻入今場最高的20分外加4籃板5助攻，而後備上陣的沙美特(Landry Shamet)則以3分射6中6得18分，而唐斯(Karl-Anthony Towns)亦獻了14分8籃板。反觀籃網今場在紐約人嚴防下命中率低下，全隊總命中率低至29.1%，僅米高波特(Michael Porter Jr.)和威廉士(Ziaire Williams)得分上雙，前者得12分已是全隊最高，而後者則攻入11分。

