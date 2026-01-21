NBA｜全明星「票王」當積轟38分大三元 率湖人115:107反勝金塊
更新時間：16:47 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-21 HKT
周二迎NBA宿敵周賽事，湖人作客踢館金塊，主隊在當家球星約基治(Nikola Jokic)仍然缺席下攻勢不減，曾一度領先16分，但「紫金軍團」有當積(Luka Doncic)轟入38分兼大三元數據下，率軍以115:107反勝金塊。
HOW DID JAMAL MURRAY MAKE THIS???
FROM BEYOND HALFCOURT IS INSANE 😱 https://t.co/ISwnEo5ePo pic.twitter.com/RtyPznNaw5
— NBA (@NBA) January 21, 2026
當積展現全明星「票王」實力 狂轟38分大三元退金塊
湖人周二作客鬥金塊，約基治雖然仍未知歸期，但金塊進攻火力看似並未減弱，開賽狂轟4球三分，第2節占姆梅利(Jamal Murray)更在後半場投進一球超遠壓哨三分，並在上半場攻入26分助金塊取得14分優勢。但下半場風雲變色，雖然金塊在第3節曾一度將分差拉開至16分，但湖人在迪安祖艾頓因傷退場後在防守端作出調整，令金塊進攻失準，湖人在末節前已將差距收窄至僅2分，末節更有馬吉斯史麥(Marcus Smart)爆發單節攻入12分，助湖人最終以115:107反勝金塊。
剛成為全明星賽「票王」的當積，今戰攻入38分、13籃板和10助攻的大三元表現，他賽後對於成為票王亦表示感謝，他說：「很難以置信，感謝粉絲的投票，我只是一個來自斯洛文尼亞一直夢想打NBA的孩子，能夠做到這件事是我的榮幸。」
雷迪克(JJ Redick)賽後也提到半場後有刻意在防守端上作出調整，成功限制梅利得分，他說：「我們的首要任務是不讓梅利得分，打亂他的進攻節奏。他在第2節的時候給予我們實質傷害，雖然我們曾落後14分，但我認為球員們在防守調整上做得很好。」梅利全場最終僅攻入28分外加11助攻。
