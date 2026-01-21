NBA｜公牛主場138：110勝快艇 高比韋特單節5記三分 終結快艇六連勝

公牛週二主場迎戰近況大勇的快艇，憑藉全隊神準的三分火力，最終以138：110大勝對手，終結快艇的六連勝。公牛高比韋特（Coby White） 全場射入6記三分，並貢獻全場最高的27分，成為取勝頭號功臣。

All 25 three-pointers from tonight's W. pic.twitter.com/LOr15AWnTC — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 21, 2026

此役公牛手感火熱，全隊三分球47射25中，命中率超過五成。韋特（Coby White） 得27分，射進25個三分球中的6個。公牛第二節前段以36：37落後，賀斯域治（Nikola Vucevic） 投進一記勾手球後，帶領全隊一波22：6的攻勢。比賽剩下3分20秒時多蘇姆(Ayo Dosunmu) 連中兩記三分球，將領先擴大到58：43。上半場結束時公牛以 70：49 領先快艇 。

第三節中段，快艇哥連斯（John Collins） 命中三分，將比數追至74：80，分差追近至6分。但公牛很快就重新掌控了比賽。琼斯(Tre Jones) 拋投命中，吹響了公牛17：3的進攻高潮，隨後奇文亨特（Kevin Huerter） 快攻上籃得手，將比分改寫為97：77，雙方分數相差 20 。末節快艇雖然嘗試拉近分數，但是高比韋特（Coby White） 一節射入5記三分，進一步拉開分數差，最後以138：110大勝六連勝的快艇。