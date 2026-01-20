Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士主場折大將 占美拔拿膝傷退場 據報指右前十字韌帶撕裂 本賽季可能無法回歸

籃球天地
更新時間：17:34 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:34 2026-01-20 HKT

NBA週一爆出重大傷情，勇士主場以135：112擊敗熱火，但陣中球星占美拔拿（Jimmy Butler）在第三節右膝嚴重受傷，據報為右前十字韌帶撕裂，極可能報銷賽季。

事發於第三節，拔拿在內線接球後與熱火後衛當路雲米曹(Davion Mitchell) 相撞後重重地摔倒在地，落地時姿勢十分不自然。他隨即痛苦倒地尖叫，面露痛苦之色 ，緊捂右膝，長時間無法起身。當路雲米曹在第三節還剩7分41秒時被判犯規。最終他在隊友小披頓（Gary Payton II） 與希特(Buddy Hield) 攙扶下離場，當時膝蓋已無法用力。 雙方替補球員在完場前最後幾秒發生推擠，場面一度火藥味十足。 

勇士主帥居爾（Steve Kerr）賽後表示 ：「我們都很擔心，但核磁共振檢查結果出來後才能更清楚。大家都因為傷情而情緒低落，都在等待消息。 」隊友史提芬．居利（Stephen Curry） 賽後稱贊拔拿樂觀的性格 ：「他倒地時候還在開玩笑，一如既往地展現了他的幽默感。即使在最糟糕的時刻，他依然能保持樂觀。他當時正爭取罰球機會，并說有兩次機會。」勇士表示原定週二前不會公布傷情，但其後ESPN透露，拔拿遭遇右前十字韌帶撕裂，本賽季極可能無法回歸。

