NBA｜雷霆作客136：104大勝騎士 雷霆雙星轟入58分 36勝8負創聯盟最佳戰績

NBA今日上演雷霆作客騎士的賽事 ，雷霆憑藉全隊神準三分火力，以136：104大勝騎士，將戰績提升至全聯盟最佳的36勝8負。而雷霆雙星基𠎀奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander,SGA） 與賀姆格（Chet Holmgren） ，兩人共攻入58分。

2️⃣3️⃣ Thunder threes tonight...and we got them all here for you 🎥 pic.twitter.com/MThTIk8zYM — OKC THUNDER (@okcthunder) January 19, 2026

雷霆作客騎士的比賽關鍵轉折出現在第二節末段，當騎士憑藉德迪安祖亨達(De'Andre Hunter) 的三分球將比分追至50：45時，雷霆發動16：6攻勢，上半場結束時比分定格在 66：51。雷霆在末節餘下3分33秒內打出23：5的驚人高潮，最後連續命中7記三分球，單節三分球13射10中，最後以136：104大勝騎士 。

雷霆雙星基𠎀奧斯亞歷山大與賀姆格連火力全開，分別攻入30分及28分。這是SGA本賽季第42場比賽中第30次得分突破30分大關，這位衛冕MVP目前場均得分31.8分，穩居聯盟得分榜第二位。 雷霆全隊三分球表現堪稱恐怖，47次出手命中23球，追平賽季單場三分命中紀錄，命中率高達48.9%。