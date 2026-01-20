Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜全明星正選出爐 占士21年來首失正選 當積奪「票王」

籃球天地
更新時間：13:04 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-20 HKT

NBA全明星正選名單今日公布，當積（Luka Doncic）當選「票王」，勒邦占士（LeBron James）本屆無緣正選，打破自2005年起連續21屆擔正的紀錄，成為球迷熱議話題。

當積獲選「票王」 居利成美國「獨苗」

西岸方面，湖人隊球星當積高票當選本屆「票王」，與金塊中鋒約基治（Nikola Jokic）、雷霆後衛基傑奧斯．亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）、馬刺新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）及勇士後衛史提芬．居利（Stephen Curry）組成「五虎」。

當積今季火力全開，場均33.3分、7.5籃板、8.6助攻；約基治在膝部骨瘀傷休戰前依然穩健，場均29.6分、12.2籃板、11助攻，延續「大三元」統治力；上季MVP SGA帶領榜首雷霆交出31.8分、4.4籃板、6.2助攻的全面數據；雲班耶馬首次以正選登上全明星舞台，場均24.5分、10.9籃板，並以2.6次封阻高居聯盟第一；居利則第12次入選，全場均27.6分，臨近38歲仍火力不減，是西岸正選中唯一美國球員。

字母哥領軍東岸 新人輩出

東岸方面，由公鹿當家「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）領銜，搭配紐約人後衛謝倫般臣（Jalen Brunson）、76人控衛麥斯（Tyrese Maxey）、活塞核心根寧咸（Cade Cunningham）及塞爾特人前鋒謝倫布朗（Jaylen Brown）。

字母哥第10次入選，雖近來捲入交易流言，仍穩奪東區「票王」，今季交出28.8分、9.5籃板、5.5助攻的全能表現，惟公鹿目前僅列東岸第11位；麥斯今季驚艷，場均破30分，第二度入選並首度正選，帶領費城走出低潮；般臣以28.2分、6.1助攻，連續第三年踏上全明星；根寧咸第二次入選、首次正選，活塞劍指60勝、兩季連跳；布朗則以生涯新高29.7分領軍塞爾特人。

占士連續21年擔任全明星正選紀錄終結

占士的「落選」成為全城焦點。這位球壇巨星自2005年丹佛全明星起，已連續21屆入選並擔正正選，今次卻未能獲足夠票數躋身西岸先發。占士本季因坐骨神經痛缺席頭14場，復出後狀態未及巔峰，12月在多倫多終結其連續1,297場得分上雙的驚人紀錄。雖然近期占士狀態回暖，但似乎沒能獲得更多選票。

占士時隔21年首度無緣全明星正選。AFP

本屆票選機制維持不變：球迷投票佔50%、媒體投票佔25%、球員投票佔25%；後備名單將於周日由各隊主帥遴選後公布。

值得一提的是，今年全明星賽改採「美國隊對世界隊」新賽制，最終全明星球員將分成三支隊伍——兩隊由美籍球員組成，另一隊由國際球員組成。今日公布的10名正選恰為五名美籍、五名國際球員；若隨後公布的14名後備中，美籍少於16人或國際少於8人，聯盟總裁施華（Adam Silver）將增補人選，以滿足賽制名額要求。

