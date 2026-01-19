NBA｜迪安祖艾頓百分百命中率轟25分13板 助湖人挫速龍 寫隊史罕見紀錄

湖人今日以110：93力克速龍，內線大將迪安祖·艾頓（Deandre Ayton）火力全開，全場10射全中、掃下25分13個籃板，禁區予取予攜，帶隊於近7戰中取得僅第2場勝仗，同時在紫金軍悠長史冊上寫下罕見一頁。

躋身湖人輝煌歷史

此前湖人隊史僅兩人曾達成「單場至少10次出手全數命中，兼摘至少10個籃板」的成就；艾頓今仗達標，成為第3人。放眼聯盟，他亦是歷史第34位錄得此壯舉的球員。與他並列寫入湖人歷史的，正是名宿韋特·張伯倫（Wilt Chamberlain）與庫碧克（Mitch Kupchak）。

艾頓賽後心情大好，感謝隊友成全：「我要大大力多謝隊友，他們總能在空檔找到我。這些是我從未想過會達成的成就。我很榮幸、很感激。我熱愛這項運動，希望之後有更多類似表現。」

艾頓狀態回暖

數據所見，艾頓今仗10次出手全部來自禁區，多次接應空接與「吃餅」完成終結。當積（Luka Doncic）或勒邦占士（LeBron James）吸引包夾時，湖人正需要中鋒把握近筐良機。當積亦點名稱讚：「當他像今晚這樣兩端專注，對我們幫助很大、能助我們取勝。他在攻守兩端都非常重要，我們要更多把球傳給他；他若保持這樣，我們贏波機會更大。」

艾頓今役另有1次封阻，把守禁區穩健，出戰近33分鐘零失誤。主帥雷迪克（JJ Redick）多次強調要在進攻端讓他參與更多，今仗執行到位。雷迪克說：「作為內線，你需要打很多無球，包括擋拆、順下。所以我們要持續傳球給他，這十分重要。」他亦坦言，艾頓偶爾會因觸球不足而感到沮喪，球隊需作出調整。

值得一提，艾頓前一晚因膝部不適缺陣作客拓荒者的敗仗；他季初表現火熱，近期一度起伏，1月初更有3仗得分僅單位數。今場25分是他加盟湖人以來次高，僅次於11月3日對馬刺的29分。