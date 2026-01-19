Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜莫蘭特傷癒帶灰熊挫魔術 賽後回應交易流言表忠心：「我是一個忠誠的人」

籃球天地
更新時間：12:35 2026-01-19 HKT
發佈時間：12:35 2026-01-19 HKT

灰熊當家控衛莫蘭特（Ja Morant）右小腿傷勢休戰六場後，今日在「NBA倫敦賽」強勢回歸，面對魔術大演全能身手，砍下24分兼送出13次助攻，帶領球隊以126：109輕取對手。賽後他正面回應近日交易傳聞，重申對孟菲斯一片忠心：「我背上有灰熊隊隊標的紋身，這已經清楚告訴大家我想留在這裡。」

莫蘭特近年場外風波不斷，曾因違規遭禁賽，外界一直擔心其不穩定性影響球隊，更有傳與隊友關係緊張，或被擺上貨架。不過他今仗復出即交出亮眼數據，帶隊大炒魔術，用表現說話。莫蘭特受訪再度「表忠」：「認識我的人都知道，我是個非常忠誠的人。」此勝亦為近況欠佳的灰熊打一支強心針——球隊過去10仗僅得3勝，倫敦一役意義非凡。

灰熊今場火力全開，上半場一度建立多達33分的優勢，成功把握局面。相比之下，球隊在「NBA柏林賽」中曾在領先20分下被魔術反勝。莫蘭特柏林一戰缺陣，今次轉戰倫敦獲球迷熱烈支持，他不忘致謝：「能夠打籃球對我來說非常治癒。我知道自己在場上的能力，今晚也把它展現出來。能夠走下場、代表孟菲斯，這就是一切的意義。」

談到戰術安排，莫蘭特亦讚教練部署到位：「這要歸功於教練把我們放到最合適的位置；至於我，就做回莫蘭特，無論是傳球還是得分，都作出正確選擇。我們很快找到比賽節奏、取得大幅領先，之後就是掌控比賽。」

現年26歲的莫蘭特今季年薪約3,940萬美元，正值5年1.9億美元的第三年。雖然他強勢回歸表忠心，惟外界對其交易傳聞未必就此消散，後續動向仍值得關注。

